फेसबुक ने अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट को किया बैन, कहा- आतंकवादी संगठन के लिए कोई जगह नहीं

काबुल: अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान खुद को नए सरकार के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन दुनिया में उसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और अब फेसबुक ने भी अपने प्लेटफार्म से उसे बैन कर दिया है. फेसबुक ने इस कार्यवाई का जवाब देते हुए कहा की तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, और हमारी पॉलिसी में ऐसा कहीं नहीं है की हम किसी आतंकवादी संगठन को अपनी सर्विस दे.

The Taliban are sanctioned as a terrorist organization under US law & we’ve banned them from our services under our Dangerous Organisation Policies.This means we remove accounts maintained by/on behalf of the Taliban& ban their praise,support,&representation: Facebook Spox to ANI

राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट को किया बैन

अफगानिस्तान की समाचार एजेंसी बख्तर और राज्य प्रसारक नेशनल रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान (आरटीए) को फेसबुक ने बैन किया है. आरटीए के निदेशक अहमदुल्ला वासिक ने एक वीडियो बयान में कहा कि आरटीए एक राष्ट्रीय संस्था है. हमारे पश्तो और दारी भाषा के पेज को फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अज्ञात कारणों से बंद कर दिए हैं.

बख्तर ने ट्विटर के जरिये फेसबुक को अपनी कार्यवाई को लेकर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, पोस्ट में उसने अपनी समाचार एजेंसी के लक्ष्य के बारे में बताया है. ट्विटर पोस्ट में लिखा “इस समाचार एजेंसी का एकमात्र लक्ष्य अपने दर्शकों को सटीक, समय पर और व्यापक जानकारी साझा करना है.”

सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिये अमेरिका की आलोचना की है. उन्होंने लिखा “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के नारे का इस्तेमाल दूसरे देशों को धोखा देने के लिए किया जाता है. अफ़ग़ानिस्तान के नेशनल रेडियो एंड टेलीविज़न और बख्तर न्यूज़ एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना अधीरता और असहिष्णुता को दर्शाता है.”

Now, you will understand what the West calls the freedom of media!?

Blocking the social media accounts of the IEA’s National Radio and Television and Bakhtar News Agency shows impatience and intolerance.

The slogan “Freedom of expression” is used to deceive other nations. pic.twitter.com/6FgkKEjW4w

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) July 20, 2022