इंटरनेट पर ये तस्वीर देखकर सबने दबा ली थी दांतों तले उंगली, अब खुल गया इसका राज, जानें पूरी कहानी

नई दिल्ली: अंतरिक्ष (Space) या फिर अंतरिक्ष यात्रियों (Astronaut) की जब भी कोई फोटो, वीडियो क्लिप, या फि कोई खबर सामने आती है तो वह अक्सर ही हैरान करने वाली होती है. इस समय अंतरिक्ष की एक ऐसी ही खबर जमकर वायरल हो रही है. अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपने काम को तभी आसानी पूर्वक अंजाम दे पाते हैं जब वह अपने अंतरिक्ष यान में सुरक्षित रूप से बंधे या फिर जुड़े रहते हैं. ऐसे में कल्पना कीजिए अगर कोई अंतरिक्ष अगर किसी अंतरिक्ष यात्री को यू ही अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा.

इस समय एक अंतरिक्ष यात्री की फोटो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री प्रथ्वी की सतह से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. इस फोटो को लेकर इस समय जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के ट्वीट्स

जिस ट्विटर अकाउंट से उड़ते अंतरिक्ष यात्री की फोटो को पोस्ट किया गया है उस यूजर ने लिखा ने लिखा अंतरिक्ष यात्री ब्रूस मैककंडलेस की पागल तस्वीर, अंतरिक्ष में एक फ्री उड़ान का संचालन करने वाले पहले व्यक्ति

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इस ट्वीट को पूरी तरह से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं. एक यूजर ने तो इसे बकवास ही करार दे दिया.

एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा कि फोटो में दिख रहा अंतरिक्ष यात्री केवल एक फोटो क्लिप आर्ट है.

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि “इमेज कंप्रेशन और जेपीजी आर्टिफैक्ट्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है”.

एक दूसरे यूजर ने लिखा कि 1984 में एक बार ऐसा काम किया गया था. उसका नाम गूगल करें. साथ ही इस ट्वीट में यह भी कहा गया कि हालांकि यह फोटो पूरी तरह से फोटोशॉप है.

आपको बता दें कि इस फोटो को 4 नवंबर को फेसबुक पोस्ट के तौर पर शेयर किया गया था. पोस्ट में लिखा था कि एक अंतरिक्ष यात्री की वास्तविक फोटो जिसने ऑर्बिटर से 320 फीट की दूरी तय की. वह प्रथ्वी से 170 मील ऊपर था. बताया जा रहा है कि यह अंतरिक्ष यात्रियों की अब तक की ली गई सबसे अच्छी फोटो में से एक है.

वायरल फोटो को लेकर कहा कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि स्पेसवॉक एक सच्चाई है. यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि वायरल तस्वीर के कुछ हिस्सों को 1984 में अंतरिक्ष यात्री ब्रूस मैककंडलेस II की पहली अनथर्ड स्पेसवॉक के दौरान की तस्वीर से लिया गया था.

