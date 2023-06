पेरिस. फ्रांस की राजधानी पेरिस में लेफ्ट बैंक की एक इमारत में बुधवार को शक्तिशाली धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें कम से कम 16 लोग घायल हो गए हैं. धमाके की आवाज इतनी तेज़ थी कि आसपास की इमारतों से लोग तुंरत ही बाहर निकल आए. वहीं धमाके के बाद लगी आग का धुआं शहर के स्मारकों के ऊपर छा गया.

उधर पेरिस पुलिस प्रमुख लॉरेंट नुनेज़ ने पत्रकारों से कहा कि विस्फोट में 16 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से सात की हालत गंभीर है. उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सका है.

पेरिस पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फिफ्थ जिले की एक इमारत का आगे का हिस्सा ढह गया है और आपात सेवा के कर्मी यह पता लगा रहे हैं कि उसके अंदर कोई है या नहीं. विस्फोट ऐतिहासिक वाल डे ग्रेस सैन्य अस्पताल के पास हुआ है.

पेरिस में हुए इस धमाके के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं, जिसमें धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा जा सकता है. इसके बाद अग्निशमन सेवाओं ने इलाके को सील कर दिया.

#FRANCEUNDERATTACK

DEWS. Fires. Cabal intel:#Paris | #France #BREAKING Gas explosion reported in 5th arrondissement of Paris, France, several buildings and structures on fire. pic.twitter.com/0olcsUPuLn

— WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) June 21, 2023