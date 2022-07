Heatwave: भीषण गर्मी में जल रहा ब्रिटेन, एयरपोर्ट के रनवे और रेलवे ट्रैक को भी पहुंचा नुकसान

लंदन: ब्रिटेन और यूरोप में भीषण गर्मी के बीच अब आग लगने के मामले बढ़ रहे हैं. लंदन फायर ब्रिग्रेड के ट्विटर हैंडल ने अपने पोस्ट के जरिये जानकारी देते हुए कहा, हमने एक बड़ी घटना का ऐलान किया है, क्योंकि आज कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान अग्निशामक राजधानी के कई जगहों में आग से जूझ रहे हैं. ब्रिटेन ने अपना अब तक का सबसे उच्चतम तापमान 40C (104F) दर्ज किया है.

लंदन फायर ब्रिगेड ने कहा, शहर में, और उसके आसपास कई जगहों पर आग बुझाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया था, पूर्वी लंदन में हम ज्यादा सक्रीय है, क्योंकि यहां पर खेतों और घरों में आग लगने के मामले ज्यादा हैं. टेलीविजन फुटेज इस बात का सबूत है कि, इस भयानक गर्मी से लग रही आग ने लोगों के घरों और खेतों को तबाह कर डाला है. बढ़ती गर्मी ने हवाई अड्डे के रनवे और ट्रेन की पटरियों को भारी नुकसान पहुंचाया है.

We have declared a major incident as firefighters battle several significant fires across the capital during today’s record-breaking heatwave. For the latest on those, follow this account @londonfire https://t.co/1ThCGrc33K pic.twitter.com/Tp4J0l2Zkr

लंदन के मेयर सादिक खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि, हम सब अत्यधिक दबाव में है. कृपया आप सभी सुरक्षित रहें. मैं आयुक्त के संपर्क में हूं और मेरे पास अपडेट होने पर साझा करूंगा.

NEW: London Fire Brigade has just declared a Major Incident in response to a huge surge in fires across the capital today.

This is critical: @LondonFire is under immense pressure. Please be safe.

I’m in touch with the Commissioner and will share updates when I have them.

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) July 19, 2022