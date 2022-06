अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में गोलीबारी, पुलिस अफसर सहित कई घायल

नई दिल्ली. अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी में गोलीबारी होने की खबर सामने आ रही है. इसमें एक पुलिस अफसर समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है. फॉक्स न्यूज की एक खबर के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग ने बताया कि यू स्ट्रीट पर एक पुलिस अधिकारी सहित कई लोगों को गोली मार दी गई. गोलीबारी के वीडियो में पुलिस अधिकारियों को सड़क पर पड़े कई लोगों की मदद करते हुए देखा गया है.

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी की ये घटना वाशिंगटन डीसी में जुनेटीन्थ म्यूजिक कन्सर्ट (Juneteenth music concert) के आयोजन के समय हुई. जिसमें एक पुलिस अधिकारी सहित कई लोगों को गोली मार दी गई है. वीडियो फुटेज में घटनास्थल पर अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है. पुलिस ने बताया कि 14वीं और यू स्ट्रीट के इलाके में एक गोलीबारी की घटना हुई है. पुलिस उसके लिए जवाबी कार्रवाई कर रही है. इस घटना में में एक पुलिस अधिकारी सहित कई लोगों को गोली मार दी गई है.

स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि गोलीबारी का घटनास्थल अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस से केवल 2 मील दूर है. पुलिस ने ये भी बताया है कि गोली लगने से घायल एक पुलिस अफसर को अस्पताल भेजा गया है. जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

अमेरिका में लगातार बढ़ रही गोलीबारी की घटनाओं के कारण राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए देश में बंदूक खरीदने पर रोक लगाए जाने की जरूरत है या फिर उसे खरीदने की उम्र की सीमा को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाना चाहिए.

Chief Contee and city officials provide an update regarding a shooting with multiple victims shot, including an MPD officer, that occurred this evening in the area of 14th and U Street, NW. https://t.co/j2w5yXqvPZ

— DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022