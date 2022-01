परमाणु युद्ध को लेकर दुनिया के पांच शक्तिशाली देशों ने लिया ये संकल्प, जानिए विस्तार से

नई दिल्ली. पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति संपन्न 5 देशों (P5 Nation) ने संकल्प (pledge ) लिया है कि परमाणु हथियारों (nuclear arm ) के प्रसार को रोकेंगे और परमाणु युद्ध ( nuclear war) नहीं होने देंगे. एक संयुक्त बयान (Joint statement) में संयुक्त राष्ट्र के पांचों स्थायी सदस्य यानी पी5 देशों ने कहा है कि परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं है (nuclear war is not an option) और परमाणु युद्ध से कुछ भी नहीं जीता जा सकता है (A nuclear war cannot be won). अपने तरह के इस दुर्लभ बयान में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस (China, France, Russia, the UK and the US) ने कहा है कि हम दृढ़ता के साथ इस बात पर सहमत हैं कि हर हाल में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए. इस मुद्दे पर पी 5 देशों ने परमाणु हथियारों की रेस को कम करने की रणनीति बनाई है.

संयुक्त बयान में कहा गया कि हमारा विश्वास है कि परमाणु युद्ध से कुछ भी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी भी नहीं लड़ा जाना चाहिए. बयान के मुताबिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के दूरगामी परिणाम होंगे. सदस्य देशों में इस बात पर भी सहमति थी कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं तब तक इनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षात्मक, आक्रमकता और युद्ध को रोकने के उद्येश्यों के लिए होने चाहिए.

पी5 देशों का मकसद क्या है

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) के पांचों स्थायी देश P5 परमाणु हथियारों की दौड़ को जल्द से जल्द समाप्त करने और परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित प्रभावी उपायों पर समय से पहले आपसी विश्वास के साथ बातचीत करने को तैयार हुए हैं. परमाणु अप्रसार संधि (Non-proliferation of Nuclear Weapons -NPT) पर हालिया समीक्षा के बाद विश्व की पांचों शक्तियों द्वारा यह संकल्प व्यक्त किया गया है. संकल्प के अनुसार विश्व को नियंत्रित करने के लिए परमाणु अप्रसार संधि को कड़ाई से लागू करने की जरूरत है. हालांकि इस मुद्दे पर 10वीं समीक्षा बैठक जो न्यूयॉर्क में इसी महीने होनी थी, उसे स्थगित कर दिया गया है.

परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के दूरगामी परिणाम

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य देशों यानी पी 5 ने कहा कि परमाणु युद्ध से बचने और रणनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए हम इसे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हैं. हम घोषणा करते हैं कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं हो सकता है, इसे कभी भी शुरू नहीं किया जाना चाहिए. परमाणु हथियारों के उपयोग के दूरगामी परिणाम होंगे. फ्रांस ने भी बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि पांचों शक्तियों ने परमाणु हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है. परमाणु हथियार नियंत्रण के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दृष्टिकोण जारी रखेंगे. बयान के बाद चीन के विदेश मंत्री मा झाउक्सु ( Ma Zhauxu) ने कहा है कि इस संकल्प के बाद पांचों महाशक्तियों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा और एक-दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और समन्वय को बल मिलेगा.

