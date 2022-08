VIDEO: पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद की बेहूदा हरकत, Live डिबेट में थूका

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है. दरअसल ,पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद (Sheikh Rasheed Ahmed) ने एक लाइव डिबेट के दौरान थूका है. जिसके बाद से इस क्लिप को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब एंकर उनसे पाकिस्तान के वर्तमान आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह (Rana Sanaullah) के बारे में सवाल करते है तो वे गुस्सा हो जाते है. अहमद का व्यवहार इतना आक्रामक हो गया था कि उन्होंने लाइव टीवी पर थूक दिया, उनके इस अभद्र हरकत को देखकर अन्य प्रतिभागियों और मेजबान चौंक गए.

डिबेट में क्या हुआ था ?

अपनी प्रतिक्रिया में, वह राणा सनाउल्लाह के लिए जनरल कमर बाजवा (Qamar Bajwa) से आग्रह कर रहे थे. अहमद ने उस प्रकार की भाषा के बारे में बात की जो पाकिस्तान के वर्तमान आंतरिक मंत्री लोगों से बात करने के लिए उपयोग किया करते हैं. उन्होंने दावा किया है कि देश का कोई भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सनाउल्लाह को सलाम नहीं करेगा, बल्कि उस पर थूकेगा. उन्होंने कहा, ‘मैं जनरल कमर बाजवा से राणा सनाउल्लाह पर लगाम लगाने के लिए आग्रह करना चाहूंगा. वह जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको लगता है कि कोई उन्हें सलाम करेगा? क्या सुरक्षा बल उन्हें सलाम करेंगे? वे उस पर थूकेंगे.”

His new portfolio should be: minister for spitting on live TV. pic.twitter.com/lLudonNcux

— Naila Inayat (@nailainayat) August 3, 2022