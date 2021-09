अंतरिक्ष की सैर कर धरती पर लौटे आम नागरिक, समुद्र में सुरक्षित उतरा ‘स्पेसएक्स’

फ्लोरिडा. पृथ्वी के तीन दिन तक चक्कर लगाने के लिए चार लोगों से साथ रवाना हुआ ‘स्पेसएक्स’ (SpaceX) पृथ्‍वी की परिक्रमा करने के बाद सफलतापूर्वक धरती (Earth) पर उतर गया है. फ्लोरिडा (Florida) स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन रॉकेट भी सफलतापूर्वक समुद्र में नीचे उतर गया है.

स्‍पेसएक्‍स की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक तीन दिनों तक पृथ्‍वी की परिक्रमा करेन के बाद स्‍पेसएक्‍स के ड्रैगन ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा के तट पर अटलांटिक महासागर में सुरक्षित उतार दिया है.

Watch Dragon and the @Inspiration4x crew return to Earth → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/DqhNkdrbqi

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021