G20 समिट में मिलेंगे विश्व के दो ताकतवर नेता, ताइवान मुद्दे पर हो सकती है चर्चा, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

बाली: अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है. इंडोनेशिया में आयोजित G20 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज मुलाकात करेंगे जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक आर्थिक मुद्दों पर बात होगी. ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश ताइवान मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं. रॉयटर्स के अनुसार, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि चीन अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण समझौता चाहता है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेता पहली बार इंडोनेशिया के बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात करेंगे. बाइडन के पद संभालने के बाद से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध खराब हो गए हैं. जिसमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा, मानवाधिकारों के मुद्दे और चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव शामिल हैं. बाइडन ने कहा, ‘मैं शी जिनपिंग को जानता हूं, वह मुझे जानते हैं. हमारे बीच बहुत कम गलतफहमी है. हमें केवल यह पता लगाना है कि तनाव बढ़ने के कारण क्या हैं.’

President #XiJinping will meet with US President #JoeBiden on Monday afternoon in Bali, Indonesia. #G20 pic.twitter.com/N7TSMg8pyH

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) November 14, 2022