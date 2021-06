नई दिल्‍ली. ब्रिटेन (United Kingdom) के कॉर्नवॉल में शुक्रवार से जी-7 समूह देशों (G7 Summit) का सम्‍मेलन शुरू हुआ है. कोरोना काल में जूम डिप्‍लोमेसी को भुलाकर वैश्विक नेताओं की ये पहली फेस टू फेस मीटिंग हुई है. इसमें कोविड 19 वैक्‍सीन, आर्थिक सुधार, वैश्विक राजनीति और जलवायु परिवर्तन समेत कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है. इस सम्‍मेलन की एक फोटो इन दिनों काफी वायरल हो रही है. इसका कारण है कि सात‍ देशों के इस समूह की फोटो में 7 नेताओं की जगह 9 नेता खड़े दिख रहे हैं. इस फोटो ने सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्‍स को हवा दी है.



इस फोटो में शामिल नेताओं में वैक्‍सीन लगवा चुके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, यूरोपीय कमीशन के अध्‍यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल शामिल हैं.



G7 leaders have gathered for a family photo on Carbis Bay Beach ahead of the first meeting of the G7 Summit. #G7UK pic.twitter.com/k8FsRvPTMO

Before I order these figures, does anyone know if you can take them out and play with them or are they glued to the display stand? pic.twitter.com/vLVS1QfjEa