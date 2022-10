VIDEO: इंडोनेशिया की मस्जिद के विशाल गुंबद में लगी भीषण आग, देखते ही देखते ढह गया ढांचा

जकार्ता. इंडोनेशिया स्थित जकार्ता की इस्लामिक सेंटर ग्रैंड मस्जिद का विशाल गुंबद बुधवार को भीषण आग लगने के बाद ढह गया. सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि मस्जिद के गुंबद से आग की लपटें निकल रही हैं. गल्फ टुडे की रिपोर्ट के अनुसार घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीर्णोद्धार के दौरान मस्जिद का गुंबद आग से नष्ट हो गया था. स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे के तुरंत बाद दमकलकर्मियों को आग लगने की सूचना दी गई, कम से कम दस दमकल गाड़ियों को भेजा गया. वीडियो फुटेज में मस्जिद के ढहने से ठीक पहले गुंबद से आग की लपटें और धुआं निकलता हुआ दिख रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल आग का वीडियो नीचे देखें.

🇮🇩 The dome of the Grand Mosque of the Islamic Center collapsed in #Jakarta, #Indonesia‘s capital pic.twitter.com/nJ4ruaXN9D

— The informant (@theinformantofc) October 19, 2022