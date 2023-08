Huge Iceberg Sliding Near Canada Coast: एक वायरल वीडियो में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के तट पर एक विशालकाय आइसबर्ग बढ़ता हुआ दिखाई दिया. जिस क्षेत्र में ये आइसबर्ग देखा गया इसे Iceberg Alley कहा जाता है. इन इलाकों में ऐसा आइसबर्ग देखा जाना काफी आम बात है. इन्हीं क्षेत्रों से गुजरते हुए 1912 में सबसे बड़ा पानी का जहाज आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर जिसे अब X से जाना जाता है पर “Spriter Team” नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. इस एक मिनट के वीडियो में एक विशालकाय हिमखंड (iceberg) कनाडा के तट की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है. समुद्री लहरें न्यूफाउंडलैंड के तट से विशाल बर्फ के खंडों की बहा ले जाती है.

