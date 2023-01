Google Layoff: 'हमारे चेहरे पर करारा तमाचा है', गूगल में 20 साल काम कर रहे कर्मचारी ने ट्वीटर पर साझा किया दर्द

Google Layoff: टेक दिग्गज कंपनी गूगल (Google) ने अपने 12,000 कर्मचारियों यानी अपने कर्मचारियों की 6% की छंटनी कर रही है. छंटनी के शिकार कर्मचारी अपना दर्द बयां कर रहे हैं. ऐसे में छंटनी के शिकार, 2003 से टेक दिग्गज गूगल (google) में काम कर रहे जेरेमी जोसलिन नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हुए हैं. कंपनी ने उन्हें ईमेल के जरिए छंटनी की खबर दी. एक ट्वीट में, मिस्टर जोसलिन ने लिखा, ‘मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि #Google में 20 साल, और मुझे अचानक से एक ईमेल के माध्यम से उनके आखिरी दिन के बारे में पता चला, चेहरे पर क्या तमाचा है! काश मैं सभी को रूबरू होकर अलविदा कह पाता.’ उन्होंने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में, मिस्टर जोसलिन ने कहा, ‘मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा.’

वहीं, शुक्रवार को गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों के साथ छंटनी की मुश्किल खबर साझा की, ‘हमने अपने कार्यबल में लगभग 12,000 लोगों को कम करने का निर्णय लिया है. हमने पहले ही अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को एक अलग से ईमेल भेज दिया है. अन्य देशों में, स्थानीय कानूनों और नियमों के कारण इस प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लगेगा.’

It’s hard for me to believe that after 20 years at #Google I unexpectedly find out about my last day via an email. What a slap in the face. I wish I could have said goodbye to everyone face to face.

#layoffs

— Jeremy Joslin (@jcj) January 20, 2023