US Election Results: बाइडेन की बढ़ी मुसीबत! ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने सदन में हासिल किया बहुमत

वॉशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने चुनाव में बहुमत का आकड़ा हासिल कर लिया है. पार्टी ने सदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक 218 सीटों पर जीत हासिल की. यह सीट भविष्यवाणी वाली सीट से कम है. बता दें कि जीओपी नेताओं के लिए कई चुनौतियां पेश करेगा और शासन करने में कई मुश्किलें भी खड़ी करेगा. इस जीत से राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि रिपब्लिकन प्रमुख समितियों पर नियंत्रण रखेंगे, जिससे उन्हें बाइडेन उनके परिवार और प्रशासन की जांच शुरू करने में आसानी मिलेगी.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव दिवस के एक हफ्ते से अधिक समय बाद भी वोटों की गिनती जारी है. अभी तक स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि बहुमत का आकड़ा किसने पार किया, इसे फाइनल होने में कई और दिन या हफ्ते लग सकते हैं. फिलहाल तो रिपब्लिकन ने डेमोक्रेटिक नियंत्रण से सदन को पलटने के लिए आवश्यक 218 सीटों को हासिल किया है.

Republicans win a majority in the US House of Representatives, setting the stage for two years of divided government as President Joe Biden’s Democratic Party held control of the Senate, Reuters reported pic.twitter.com/3J6gJTRm3s

