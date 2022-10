सप्ताह का ये दिन है सबसे खराब, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हुआ दर्ज, लोगों ने कहा- 'आपने देर कर दी'

हाइलाइट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है. ट्वीट कर बताया, "हम आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह के सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड दे रहे हैं." गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ट्विटर पर 4 लाख 64 हजार फॉलोअर्स हैं, इस ट्वीट को 4 लाख लोगों ने पसंद किया.

Guinness World Records: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ट्वीट कर बताया, “हम आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह के सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड दे रहे हैं.” इस ट्वीट ने इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ट्वीट के बाद एक ट्विटर यूजर्स ने कमेंट में लिखा, “आपको काफी देर हो गई.” तो वहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी लिखा IKR. लोकप्रिय YouTuber MrBeast ने ट्वीट किया, “बुधवार के बारे में क्या खयाल है?” लोगों ने कहा कि सोमवार में जाने का मतलब है कि आप सप्ताह के सबसे खराब दिन में जा रहे हैं. एक यूजर्स ने कहा कि हमें इस डे को कैंसिल कर देना चाहिए तो एक ने जवाब दिया कि फिर मंगलवार सबसे बेकार दिन बन जाएगा.

we’re officially giving monday the record of the worst day of the week — Guinness World Records (@GWR) October 17, 2022

Took you long enough to give that record🙃 https://t.co/uOEbrAyfoO — DarkAngelProductions (Open Voice Commissions!!!) (@darkngel319) October 17, 2022

So how can we make it better?

We need actions!

Probably cancel it? https://t.co/ryYFZn5BB3 — Dee (@renua_lydia) October 17, 2022

इस इलेक्ट्रिक कार ने महज 1.461 सेकंड में पकड़ ली 0 से 100 KM/HR की रफ्तार, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ट्विटर हैंडल पर 4 लाख 64 हजार फॉलोअर्स हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इस ट्वीट को 4 लाख लोगों ने पसंद किया है. 77 हजार लोगों द्वारा रीट्वीट किया जा चुका है. बता दें कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसे अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है, की 143 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, 100 देशों में फैली हुई है, और कम से कम 22 भाषाओं में प्रकाशित होती है. 27 अगस्त 1955 में पहली बार वार्षिक पुस्तक प्रकाशित हुई थी.

Tags: Guinness World Record