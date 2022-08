काबुल में तालिबानी सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी, दहशत में लोग

काबुल. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुरक्षा बलों और बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी की खबर है. अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने काबुल के कारत-ए-सखी इलाके में इस्लामिक अमीरात के सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी शुरू कर दी. वीडियो में देखा जा रहा है कि सुरक्षा बल के लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं और अपना पोजीशन लेने के लिए जा रहे हैं. वहां एक बख्तरबंद गाड़ी भी दिखाई दे रही है. कुछ लोगों को एक गली से भागते हुए भी देखा जा रहा है और वहां गोलियों की कई आवाजें भी सुनी जा रही हैं. इस घटना से आस पास के लोगों में दहशत है.

इससे पहले काबुल सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता खालिद जादरान ने कहा कि एक घर से गोलियां चलने की घटना के बाद सुरक्षा बलों ने वहां आवश्यक कार्रवाई की है. हालांकि इस घटना के बारे में अभी हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. घटना में कौन लोग शामिल हैं या किसकी तरफ से गोलीबारी की गई है, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है. बता दें कि एक दिन पहले ही काबुल में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी के मारे जाने की घोषणा की गई थी.

#WATCH | Gunmen have engaged in clashes with Islamic Emirate forces in the Karta-e-Sakhi area of Kabul city. Earlier Kabul security department spokesman Khalid Zadran said security forces were conducting a clearing operation when gunfire came from a house: Afghanistan’s TOLOnews pic.twitter.com/BDkg2tkRHn

— ANI (@ANI) August 3, 2022