Hate Crime in Canada: कनाडा में श्री भगवत गीता पार्क का साइन बोर्ड तोड़ा, भारतीय उच्चायुक्त ने जताई नाराजगी

ओटावा. कनाडा में इन दिनों भारतीयों के खिलाफ घृणा अपराध बढ़ने की शिकायतें मिल रही है. ताजा मामले में कनाडा के ब्राम्प्टन शहर के एक पार्क का साइन बोर्ड तोड़ दिया गया. इस पार्क को ‘भगवत गीता’ पार्क नाम दिया गया है. भारत ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की और इसे ‘हेट क्राइम’ बताया.

कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त ने इस घटना की जांच कराने की मांग की है. ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, ‘हम ब्राम्प्टन के श्री भगवत गीता पार्क में हुए हेट क्राइम की निंदा करते हैं. हम कनाडा के अधिकारियों और पुलिस से अपील करते हैं कि इस मामले की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे.’

We condemn the hate crime at the Shri Bhagvad Gita Park in Brampton. We urge Canadian authorities & @PeelPolice to investigate and take prompt action on the perpetrators @MEAIndia @cgivancouver @IndiainToronto pic.twitter.com/mIn4LAZA55

— India in Canada (@HCI_Ottawa) October 2, 2022