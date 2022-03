Sun Latest Photo: सूर्य की हाई रेज्योलूशन की फोटो आई सामने, 4K अल्ट्राएचडी टीवी के डिस्प्ले से है 10 गुना बेहतर

नई दिल्ली: अंतरिक्ष और उसमें मौजूद ग्रह-उपग्रह में रहस्यों का भंडार है. दुनिया भर वैज्ञानिक अंतरिक्ष को समझने और जानने के लिए सालों से रिसर्च कर रहे हैं. इस बीच वैज्ञानिकों को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. वैज्ञानिकों ने सूर्य की एक फोटो (Sun Latest Photo) को कैप्चर किया है. वैज्ञानिकों द्वारा जो फोटो ली गई है वह सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना की है और यह अब तक सबसे हाई रेज्योलूशन वाली इमेज है.

जानकारी के अनुसार इस फोटो को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency) ने कैप्चर किया है. इस इजेंसी ने दो साल पहले जिस ऑर्बिटर को सूर्य में छिपे रहस्यों को जानने के लिए भेजा था उसने पिछली 7 मार्च को सूर्य की कुछ हैरान करने वाली फोटोज को कैप्चर किया. तस्वीरें एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेजर ( Extreme Ultraviolet Imager-EUI) और स्पेक्ट्रा इमेजिंग ऑफ द कोरोनल एनवायरनमेंट (Spectra Imaging of the Coronal Environment) इंस्ट्रूमेंट द्वारा लीमैन-बीटा वेवलेंथ पर लीमैन-बीटा वेवलेंथ पर ली गई थीं, जो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है.

Zoom in to the incredible detail of your home star with the highest resolution mosaic of the full solar disc + solar corona yet! The 25-images were taken by @EuiTelescope 7 March when #SolarOrbiter was 75 million km from the Sun

Hi-res👉https://t.co/2vOYZ7aw92 #ExploreFarther pic.twitter.com/Og4iRVCP4P

— ESA’s Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 24, 2022