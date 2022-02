Hijab Controversy: मिस्र और तुर्की में भी बैन है हिजाब, ईरान में महिलाएं कर चुकी हैं इसका विरोध

नई दिल्ली: भारत के कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूलों में प्रतिबंध (Hijab controversy in karnataka) लगाने का मामला गर्माया हुआ है. अब पाकिस्तान भी इस मुद्दे को और अधिक भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है. हिजाब विवाद (Burqa controversy in karnataka) को लेकर पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को तलब किया तो एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi on Hijab Row) ने उसे करारा जवाब देते हुए भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करने को कहा है. वैसे हिजाब पहनने का मुद्दा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पिछले कई वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ है.

हिजाब को लेकर ईरान मे तो इतने हालात खराब हो गए थे कि 2017 में इसको लेकर लड़कियों ने क्रांति सी कर दी थी. ईरान में विवाद इतना बढ़ गया था इस दबाने के लिए अयातुल्ला खमनेई सरकार को ताकत का जोर लगाना पड़ा था. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला

ईरान में हिजाब के विरोध में सबसे पहले आवाज महिला अधिकारी कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने की थी. इस शुरुआत के बाद अलीनेजाद के साथ धीरे धीरे हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ गईं. ये सभी हिजाब को अनिवार्य रूप से पहनने का विरोध कर रही थीं. ईरान में साल 1979 की क्रांति के बाद से हिजाब पहनना अनिवार्य है.

These brave women are being celebrated in Iran for standing tall and protesting compulsory hijab, which has sparked a (must have and way overdue) conversation about authorities’ control over women’s bodies in Farsi speaking social media. #دختران_خیابان_انقلاب #دختران_انقلاب pic.twitter.com/RFumS9cajy

— Nima Fatemi (@mrphs) January 29, 2018