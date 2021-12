पाकिस्तान में एक और हिंदू लड़की का अपहरण, VIDEO देखकर आप भी हो जाएंगे स्तब्ध

कराची. पाकिस्तान (Pakistan) में हिंदू मंदिरों में की जाने वाली तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरें अक्सर सुनाई पड़ती हैं. लेकिन पाकिस्तान का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान करने वाला है. इसे भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा (BJP Leader Manjinder Singh Sirsa) ने शेयर किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक हिंदू लड़की का दिन दहाड़े होता अपहरण देखा जा सकता है. सिरसा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान के सिंध के उमरकोट में हिंदू महिला को कुछ आदमी घसीट रहे हैं.

सिरसा ने लिखा कि, “स्तब्ध हूं. देखें कैसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के उमरकोट के सेशंस कोर्ट के सामने दिनदहाड़े हिंदू महिला का अपहरण किया जा रहा है. वह मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन वह पुलिस या अपने खिलाफ किसी कार्रवाई से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं और वह महिला को उसके बालों से घसीटकर कार में डाल देते हैं.”

Stunned to silence! Look how a Hindu woman is abducted in daylight, out-side session courts Umarkot,Sindh-Pakistan. She is screaming for help but they aren’t afraid of any police or action and they dragged her from hair & put her in car. @DrSjaishankar Ji @ImranKhanPTI pic.twitter.com/hTIx71cKGm

सिरसा ने एक अन्य ट्वीट में इस लड़की की पहचान बताई है. सिरसा ने लिखा कि, “पाकिस्तान के हिंदुओं ने बताया कि 19 साल की ये हिंदू लड़की हरियन मेघवाल का अपहरण, गैंगरेप कर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर अपहरणकर्ता से उसकी शादी कर दी गई. अपहरणकर्ता भाई खान 31 साल का है और पहले से ही शादीशुदा है…. शर्म आती है कि पाकिस्तानी मीडिया मर्जी से किया गया विवाह बता रहा है.” सिरसा ने इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को भी टैग किया है.

And this highly disturbing video of Pakistan would shake you to the core!

14-year-old Hindu boy Avinash Kolhi abducted at gun point from his house for sexual exploitation and forced conversion

Helplessness of his family is so painful@DrSJaishankar Ji @ImranKhanPTI pic.twitter.com/Kh8tC9f26G

