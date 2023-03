बंजी जंपिंग के लिए 10 स्टोरी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था टूरिस्ट, अचानक टूटी रस्सी, फिर... दिल दहला देगा VIDEO

एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन कई लोग होते हैं. बंजी जंपिंग एक ऐसा ही रोमांचक खेल है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं. इस स्पोर्ट में एक ऊंचे प्लेफॉर्म से एक रस्सी के सहारे लोग छलांग लगाते हैं. हालांकि इस दौरान सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, मगर फिर भी कभी-कभी खौफनाक हादसे हो जाते हैं. थाईलैंड में भी ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

थाईलैंड के एक अम्यूजमेंट पार्क में बंजी जंपिंग के दौरान हॉन्गकॉन्ग का रहने वाला एक शख्स बाल-बाल बच गया. छलांग लगाने के बाद उसकी रस्सी अचानक टूट गई. माइक नाम का यह शख्स इस साल जनवरी में अपने एक दोस्त के साथ थाईलैंड के पटाया में छुट्टियां बिताने के लिए आया था.

WATCH: A tourist from Hong Kong plummeted into a lake during a 10-storey high bungee jump in Pattaya, Thailand when his cord snapped midair, sending him plunging hard into the water below. He survived the fall and suffered from severe bruising. pic.twitter.com/htHyFs4O42

— TODAY (@TODAYonline) March 22, 2023