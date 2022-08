खौफनाक: पाकिस्तान में 8 साल की हिंदू लड़की से गैंगरेप, विरोध करने पर आंखें निकाल ली

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध थमने की नाम नहीं ले रहा. रविवार को सिंध प्रांत के उमरकोट क्षेत्र में एक आठ वर्षीय हिंदू लड़की के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी आंखें निकाल ली गईं. संदिग्धों ने कथित तौर पर उसके पूरे चेहरे को नोंच डाले.

यह घटना तब सामने आई जब पाकिस्तान में एक हिंदू अधिकार कार्यकर्ता ने एक वीडियो क्लिप ट्वीट किया. क्लिप में पीड़िता को स्ट्रेचर पर देखा जा सकता है जहाँ उसके माता-पिता उसे अस्पताल परिसर के अंदर ले जा रहे थे. वीडियो में पीड़ित परिवार के साथ अस्पताल जाती एक महिला को भी देखा जा सकता है.

#CAA 8-year-old Hindu girl Kavita is stabbed in both eyes during gang rape in Umarkot, Sindh-Pakistan. She is in hospital, still bleeding and in critical condition. pic.twitter.com/NSA2S0IHum

महिला ने मीडिया को बताया कि खून बहना बंद नहीं हुआ है,जिसके वजह से बच्ची की हालत बेहद नाजुक हो गई है. उसने आगे बताया, “पीड़िता के जननांगों से लगातार खून बह रहा है, स्थानीय आपातकालीन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बीआईडीएस अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां एक स्त्री रोग विशेषज्ञ उसकी स्थिति की जांच करेंगे.” पीड़िता को एंटीबायोटिक की सख्त जरुरत है, ऐसा पीड़िता के संग की महिला ने मीडिया को बताया.

महिला ने आगे बताया, “बलात्कारियों ने सचमुच उसके पूरे चेहरे को खरोंच दिया है और उसकी आंखें भी काट ली हैं, बस उसे एक बार देखना किसी की भी रूह कंपा सकती है.” उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा, ‘इस लड़की की हालत देख ससकते हैं, यह अकेला मामला नहीं है, इस तरह की हजारों घटनाएं हर दिन होती हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, पीड़ित लोग कहां जाएं? सरकार को जवाबदेह होना होगा.

हिंदू अधिकार कार्यकर्ता द्वारा पोस्ट की गई एक अन्य वीडियो क्लिप में, पीड़िता की मां ने एक समाचार मीडिया को बताया, “पीड़िता एक स्थानीय दुकान पर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई” वीडियो में महिला को उनके स्थानीय भाषा में बात करते देखा जा सकता है.

8-year-old Hindu girl Kavita D/o Maru Bheel is gang raped & tortured so severely that she was almost dead when they left her. She is admitted in Umarkot, government hospital Sindh-Pakistan. Doctors confirmed the rape. pic.twitter.com/vGay5ewKdU

