VIDEO: घोड़े के साथ ये कैसी बेरहमी? गर्मी से बेहोश हुआ जानवर, मालिक ने बरसाए कोड़े

नई दिल्ली: संयुक्त राज्य अमेरिका भीषण गर्मी में की चपेट में है. मनुष्य ही क्या जानवरों का भी बुरा हाल है. इस बीच न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक राइडर कैरिज घोड़ा हेल्स किचन में W 45th St और 9th Ave के चौराहे के पास गिर गया. घटना की जानकारी मिलते ही न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की घुड़सवार इकाई 911 मौके पर पहुंची.

मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जब उसे कैरिज हॉर्स के गिरने की सूचना मिली तो वह तत्काल एक टीम घटना स्थल पर पहुंची. वहां घुड़सवार इकाई ने घोड़े को नीचे गिराया और उस पर पानी डाला गया ताकि वह ठंडा हो सके. एनवाईपीडी ने कहा कि हम कैरिज घोड़ों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई को बहुत गंभीरता से लेते हैं.

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो में दो पुलिस अधिकारी जानवर को ठंडा करने के लिए नली से उस पर पानी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं. एनवाईपीडी ने कहा कि घोड़ा काफी परेशान था और वह बीच सड़क पर पड़ा हुआ था. वह तेज तेज सांसे ले रहा था.

BREAKING: This horse COLLAPSED while pulling a carriage in NYC, likely from heat exhaustion, and has been down for over an hour.

Horses don’t belong in big cities where they’re put in constant danger because of cars, humans, weather, and more. pic.twitter.com/vXBVRJRjPB

— PETA (@peta) August 10, 2022