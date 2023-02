तुर्की में चमत्कार! 21 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला घोड़ा, सारे लोग हैरान, देखें VIDEO

अदियामन. तुर्की में इस महीने की शुरुआत में आए विनाशकारी भूकंप के 21 दिनों के बाद अदियामन शहर में एक इमारत के मलबे में एक घोड़ा जीवित पाया गया. तानसु येगेन नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर एक क्लिप शेयर की है, जिसमें स्वयंसेवकों की एक टीम इस घोड़े का मलबे से निकालती दिख रही है.

उन्होंने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत… अदियामन में भूकंप के 21 दिन बाद एक इमारत के मलबे में जीवित मिले घोड़े को टीम ने बचाया.’

Amazing amazing amazing

In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023