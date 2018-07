So today I'm going to tell you the story of How I Ended Up with my Face On a McDonald's Advert in China - A Cautionary Tale. Six or so years ago, a friend in Canada posted a pic on my FB wall to say she found an advert of me promoting immigration in a Canadian newspaper. pic.twitter.com/QJ0nWpYNmQ

— Shubnum Khan (@ShubnumKhan) July 28, 2018



So I contact the photographer and he says, yeah, we signed away these photos (we took 3 photos - straight faced, smiling and crazy) and they're now stock photos that he sells. He says I might start popping up in places. So I start a reverse google search of these images & well, pic.twitter.com/etwsDanNEk

— Shubnum Khan (@ShubnumKhan) July 28, 2018



Naturally I was shocked and... confused. I studied the pic and agreed that it was me. Now I didn't mind that I was promoting immigration in Canada but I couldn't understand why my face was in a paper all the way on that side of the world. pic.twitter.com/GBquWEFlek

— Shubnum Khan (@ShubnumKhan) July 28, 2018



It feels like I sell everything! If I'm not welcoming immigrants to Canada, I'm selling carpets in NYC, leading treks in Cambodia, or looking for love in France.

Let's start with something light: here I'm the face for dental sedation in Virginia Beach. Innocent enough, you say, pic.twitter.com/KScqqLCoLx



— Shubnum Khan (@ShubnumKhan) July 28, 2018



took photos of 100 various faces of all ages & races in Durban. Young friends & I were excited; we signed a release form at the start (I thought it was to give him permission to use the photos for his portfolio). We didn't read the small print. I know. It was stupid. pic.twitter.com/wAykaSpcub

— Shubnum Khan (@ShubnumKhan) July 28, 2018

इंटरनेट यूज़ करते वक्त आपने स्क्रीन पर तरह-तरह के विज्ञापन जरूर देखे होंगे. क्या आपने कभी इन विज्ञापनों में दिखने वाले चेहरों पर गौर किया है? क्या वो आपको असली लगते हैं? इसका जवाब न है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन विज्ञापनों में दिखने वाले ये चेहरे असली नहीं होते, इन्हें फोटोशॉप्ड किया जाता है. यही नहीं, इन विज्ञापनों में जिन लोगों के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादातर मामलों में उनसे इसकी परमिशन तक नहीं ली जाती. दक्षिण अफ्रीका की जानी-मानी लेखिका और फ्रीलांसर शबनम खान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था.शबनम खान ने ट्विटर पर पूरा मामला शेयर किया है. 'Onion Tears' की लेखिका शबनम खान ने ट्विटर पर बताया कि कैसे अलग-अलग प्रोडक्ट के ऐड के लिए उनके चेहरे का सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बिना उनकी परमिशन के.शबनम खान के मुताबिक, उनकी तस्वीरें चीन के मैक्डोनाल्ड, फेसक्रीम, एंटी एजिंग क्रीम और यहां तक कि डेटिंग साइट के ऐड के लिए भी इस्तेमाल हो रही है. फेसक्रीम के एक ऐड में शबनम के चेहरे पर फोटोशॉप से काले धब्बे और दाग दिखाए गए, जैसा कि आमतौर पर मुंहासे आने के बाद होता है. वहीं, फोटोशॉप्ड कर उनकी दूसरी फोटो को साफ और खूबसूरत दिखाया गया.ऐड की लाइन दी गई- 'पहले मेरे चेहरे पर काले धब्बे और निशान थे. मगर इस क्रीम से मैं बदल गई. अब मुझे अपनी स्कीन से प्यार है.'शबनम खान की फोटो मैट्रिमनी से लेकर डेटिंग साइट के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं. डेटिंग साइट पर उनकी फोटोज इस्तेमाल करने को लेकर भी शबनम से परमिशन नहीं ली गई.ट्विटर पर शबनम खान ने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने फ्री फोटोशूट कराया था. फोटोग्राफर ने कुछ 100 से ज्यादा तस्वीरें ली थी. ऐड में जिन तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है, वो फोटोशूट के दौरान ही ली गई थीं.यही नहीं, शबनम खान ने जब अपनी फोटोज का सोर्स जानने के लिए गूगल पर सर्च किया, तो उन्हें सर्च में ये फोटोज मिली ही नहीं. कोई और पकड़ न पाए, इसलिए कंपनियां ऑनलाइन ऐड में इस्तेमाल हुई फोटोज को गूगल सर्च से हटवा देती हैं.