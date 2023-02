Pakistan Crisis: न खाने को रोटी, न वेतन देने के पैसे... फिर भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेगा कंगाल पाकिस्तान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जनता दाने-दाने के लिए तरस रही है. देश के सरकारी कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां की सरकार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर चर्चा करने के लिए बेसब्री से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रतिनिधियों का इंतजार कर रही है. कंगाल पाकिस्तान को इस समय भी परमाणु टेक्नोलॉजी की पड़ी है. इस चर्चा के लिए आज IAEA के प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं.

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, IAEA के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राफेल मारियानो ग्रॉसी (Raffaele Mariano Grossi) करेंगे, IAEA के महानिदेशक अधिकारियों से मिलेंगे. यह यात्रा 15 फरवरी – 16 फरवरी तक की है. इसके पीछे का मकसद है परमाणु प्रौद्योगिकी पर चर्चा करना. IAEA के अधिकारी स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और बिजली उत्पादन सहित परमाणु तकनीक का उपयोग करने वाले विशिष्ट संस्थानों का भी दौरा करेंगे. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता का कहना है कि आईएईए के अधिकारियों की यात्रा से सामाजिक-आर्थिक विकास में परमाणु प्रौद्योगिकी मजबूत होगा.

#IAEA chief arrives in Pakistan on a two-day visit to discuss peaceful use of nuclear technology.

