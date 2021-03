रिसर्च कर रहे लोगों ने ज्वालामुखी से निकल रहे लावे पर गर्म किया खाना, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली. आइसलैंड का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दरअसल यहां एक ज्वालामुखी फटा है जो कि पिछले 600 सालों से शांत अवस्था में था. इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ यहां जमा हो रही है. इसी दौरान वैज्ञानिकों का एक दल भी ज्वालामुखी और उससे निकल रहे लावे पर रिसर्च करने के लिए यहा पहुंचा है, लेकिन इस बीच उन्होंने वो किया वो काफी हैरान करने वाला है.

दरअसल रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों की इस टीम को अचानक भूख लगी और फिर उन्होंने अपने साथ लाए हॉट डॉग और चिकेन सॉस को ज्वालामुखी से निकल रहे लावे पर ही गर्म कर लिया. दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो उन्होंने खौलते लावे के जरिए ही हॉट डॉग को ग्रिल कर लिया.

Scientists take some time out studying a #volcano by grilling hot dogs on hot lava.pic.twitter.com/0RO4SKvC7p