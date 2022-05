'...तो चीन में कोरोना से होंगी 16 लाख मौतें, अगर', नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली: चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से कोहराम (Corona Crisis in China) मचा रहा है. पड़ोसी देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. देश के अधिकांश बड़े शहरों में लॉकडाउन (Lockdown in China) लगा है. संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने बड़े बड़े शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी (Zero Covid Policy) को लागू कर रखा है. इस बीच चीन की इस रणनीति को लेकर एक अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ है. शंघाई के फुडन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक अगर चीन अपनी जीरो कोविड रणनीति को हटा देता है तो देश में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित रफ्तार से फैलेगा और जिसके परिणाम स्वरूप कोविड से 1.6 मिलियन मौते होने की संभावना है.

जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि चीन में मार्च के महीने में किया गया टीकाकरण (Corona Vaccination) से बनी प्रतिरक्षा ओमिक्रॉन के संक्रमण (Omicron Wave in China) की लहर को रोकने नाकाम होगी और यह बुजुर्गों की प्रतिरक्षा क्षमता को अधिक प्रभावित करेगा.

जीरो कोविड पॉलिसी हटाने से आ सकते हैं 112 मिलियन केस

अध्यय में यह भी सामने आया कि अगर देश में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग अभियान और सख्त लॉकडाउन और सख्त कोविड प्रतिबंधों को लागू नहीं किया जाता है तो ओमिक्रॉन के प्रसार से देश में 112.2 मिलियन कोविड के केस सामने आ सकते हैं जबकि 5.1 मिलियन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है जबकि वहीं संक्रमण की वजह से करीब 1.6 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है.

WHO प्रमुख ने रणनीति पर उठाए सवाल

जीरो कोविड नीति को लेकर यह अध्ययन ऐसे समय पर आया है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ यह रणनीति किसी भी तरह से कारगर नहीं है. टेड्रोस ने मंगलवार को एक ब्रीफिंग में कहा, “हमें नहीं लगता कि यह वायरस के व्यवहार को देखते हुए और भविष्य में हम जो अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पर संक्रमण के खिलाफ यह टिकाऊ है.”

हर दिन आ रहे हजारो मामले

बता दें कि चीन में हर दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं. शंघाई में सोमवार को रोजाना दर्ज होने वाले नए मामलों की संख्या 3,000 के आसपास पहुंच गई, जो मध्य अप्रैल में प्रतिदिन सामने आ रहे औसतन 26,000 मामलों से कहीं कम है. शहर में कोविड-19 से छह और मरीजों की जान जाने से वहां संक्रमण से अब तक होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 553 पर पहुंच गया.

चीन की सख्त ‘जीरो-कोविड’ रणनीति के तहत सार्स-कोव-2 वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के प्रसार पर लगाम लगाने की कोशिशों में जुटे शंघाई में रक्षात्मक सूट पहनी टीमें कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के घर पहुंचकर रोगाणुनाशकों का छिड़काव कर रही हैं.

इस बीच, शंघाई प्रशासन ने मंगलवार को उन दो सबवे लाइन पर भी सेवाएं निलंबित कर दीं, जो अभी तक संचालन में थीं. ‘द पेपर’ के मुताबिक, शहर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब उसकी सभी प्रणालियों को बंद करना पड़ा है.

कई जिलों में जारी नोटिस में कहा गया कि निवासियों को घर में रहने का आदेश दिया गया है और कम से कम बुधवार तक चलने वाली इस अवधि के दौरान गैर-जरूरी सामानों की डिलिवरी लेने पर रोक लगाई गई है. नोटिस के मुताबिक बड़े पैमाने पर होने वाली जांच के नतीजों के आधार पर सख्त उपायों की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है.

Tags: Beijing, Coronavirus in China, WHO, Xi jinping