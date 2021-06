वॉशिंगटन. अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्‍हान उमर (Ilhan Omar) ने अमेरिका (America) और इजरायल (Israel) की तुलना तालिबान (Taliban) और हमास (Hamas) से की है.अमेरिकी सांसद के इस बयान के बाद यहूदी गुट भड़क गए हैं. बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 25 में से 12 यहूदी सांसद है. यहूदी सांसदों का कहना है कि इल्‍हान उमर ने जिस तरह से बिना सोचे समझे ये बयान दिया है, उससे आतंकवादियों को संरक्षण मिलेगा. इल्‍हान के बयान को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में हंगामा इतना बढ़ गया है कि यहूदी सांसदो ने इल्‍हान से इस मामले में सफाई मांगी है.



अमेरिका और इजरायल की तुलना तालिबान और हमास से करने को लेकर दिए गए अपने बयान पर घिरी इल्‍हान उमर ने पलटवार करते हुए इस पूरे मामले में यहूदी सांसदों पर गुटबंदी का आरोप लगाया है. मिनेसोटा की प्रतिनिधि ने आरोप लगाते हुए कहा है की अमेरिका और इजरायल को लेकर दिए बयान पर यहूदी गुट ने जिस तरह से उन पर हमला किया है और सफाई मांगी उससे पता चलता है कि इन लोगों के बीच किस तरह की गुटबाजी चल रही है.



It’s shameful for colleagues who call me when they need my support to now put out a statement asking for “clarification” and not just call.