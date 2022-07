Viral News: तस्वीर में छिपी बिल्ली इंटरनेट पर छाई हुई है, क्या आप इसे स्पॉट कर सकते हैं?

एक घर के पिछवाड़े की साधारण सी तस्वीर ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है कारण? छवि में एक बिल्ली है जिसे लगभग कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा है. एक ट्विटर यूजर द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में पीछे एक बाड़ के साथ एक मैनीक्योर लॉन, शेड, व्हीलबैरो और बैठने की जगह के साथ एक पिछवाड़े को दिखाया गया है. केवल एक चीज जो आंख से चूक गई वह है ‘बिल्ली’. इस आश्वासन के बावजूद कि बिल्ली का बच्चा फ्रेम में कहीं छिपा हुआ था, कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता बिल्ली को खोजने में असमर्थ थे और अपना सिर खुजलाते रहे.

यह तस्वीर इंटरनेट पर सैकड़ों टिप्पणियों के साथ वायरल हो गई. एक यूजर ने लिखा, ‘मुझे यह नहीं मिल रहा है. एक अन्य ने कहा कि फोटो में जानवर को खोजने की कोशिशों ने उन्हें भुला ही दिया कि बिल्ली कैसी दिखती है. जबकि कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने बिल्ली को देखा होगा लेकिन कोई भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ. एक व्यक्ति ने कहा, “यह वास्तव में कठिन था और मुझे 100% भी यकीन नहीं है कि मुझे यह मिल गया है, लेकिन टिप्पणियों से पता लगता है कि मैं कुछ और सोच रहा था.

क्या आप इसका पता लगा सकते हैं?

