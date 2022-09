IMF ने यूक्रेन को 140 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद का किया ऐलान, जेलेंस्की ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद

कीव. यूक्रेन-रूस जंग को 6 महीने से ज्यादा होने को है, देश के चारों तरफ तबाही ही है लेकिन अब यूक्रेन के शुभचिंतकों के लिए अच्छी खबर है कि वह रूसी सैनिकों को क्षेत्र से खदेड़ रहें हैं. पश्चिम से हथियारों की भी आपूर्ति हो रही है और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता के रूप में 1.4 अरब डॉलर का आवंटन किया है और इससे पहले यूरोपीय संघ की परिषद ने 9 सितंबर को यूक्रेन को 9 बिलियन यूरो पैकेज यानी 578 अरब 10 करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने ट्विटर पर बताया कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ फोन पर बातचीत हुई है. उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सहायता के आवंटन के लिए धन्यवाद कहा और यूक्रेन की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए भविष्य के सहयोग पर चर्चा की.

Had a phone conversation with IMF Managing Director @KGeorgieva. Thanked for the allocation of $1.4 billion of additional support. Discussed future cooperation to increase Ukraine’s financial stability.

