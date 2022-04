हाथ से सत्ता जाते ही इमरान खान के करीबी सहयोगी पर गिरी गाज, आधी रात को हुई छापेमारी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इमरान खान के हाथ से सत्ता जाते ही उनके करीबियों और सहयोगियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है.पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने 9 अप्रैर की देर रात इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही उनके प्रवक्ता डॉ. अर्सलान खालिद के घर पर छापेमारी की गई और उनके परिवार के सभी सदस्यों के फोन जब्त कर लिए गए. इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी.

पीटीआई ने ट्वीट किया, ‘बेहद परेशान करने वाली खबर. डॉ. अर्सलान खालिद के घर पर छापेमारी हुई है और उनके परिवार के सदस्यों से सभी फोन ले लिए गए हैं. सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के आरोप में डॉ. अर्सलान खालिद पर यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा.’ पीटीआई ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान की फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी से इस कार्रवाई में हस्तक्षेप का अनुरोध किया.

कौन हैं डॉ. अर्शलान खालिद?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते, डॉ. अर्शलान खालिद उनका डिजिटल मीडिया कैम्पेन संभाल रहे थे. खालिद करीब एक दशक से इमरान खान के साथ जुड़े हैं. डॉ. खालिद को 1 मार्च, 2018 को पीटीआई का सोशल मीडिया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था. इससे पहले, उन्होंने पार्टी की सोशल मीडिया टीम के संचालन प्रमुख के रूप में कार्य किया था.

Extremely Disturbing News:

Ex Focal person on PM @ImranKhanPTI on Digital, Dr. @arslankhalid_m‘s home has been raided & they have taken all phones from his family!

He has never abused anyone on social media & never attacked any institutions. @FIA_Agency please look into it

— PTI (@PTIofficial) April 10, 2022