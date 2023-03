VIDEO: इमरान खान को मिली गुड न्यूज, पुलिस एक्शन पर रोक, गैस मास्क लगाकर समर्थकों के बीच पहुंचे पूर्व PM

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान (Imran Khan) को एक बड़ी राहत मिली है. लाहौर हाईकोर्ट ने फिलहाल जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन पर रोक लगा दी है. अब गुरुवार यानी 16 मार्च सुबह 10 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि अगले आदेश तक एजेंसियों के द्वारा इलाके की घेराबंदी जारी रहेगी. पुलिस एक्शन के बाद बुधवार को इमरान खान के घर के बाद उनके समर्थकों ने काफी हंगामा किया. इमरान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जुटे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई. भीड़ को हटाने पुलिस को बल का भी प्रयोग करने पड़ा.

भीड़ को पीछे खदेड़ने पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे. इस दौरान इमरान खान गैस मास्क पहने नजर आए. इससे पहले सुरक्षा बलों ने इमरान खान के सैकड़ों समर्थकों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें की थी. भीड़ ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश में उनके घर की घेराबंदी कर ली थी.

इमरान खान पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

मालूम हो कि तोशखाना मामले में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान को उनके विदेश यात्राओं के दौरान कई महंगे गिफ्ट मिले थे. अब वे अरब गए थे तो उन्हें तोहफे के तौर पर बेशकीमती घड़ियां, गहनों से लेकर कई चीजें मिली थी. आरोप है कि इमरान खान इन तोहफो को गलत तरीके से अपने घर लेकर गए. इतना ही नहीं उन्हें बेचकर करोड़ों रुपये भी कमाए.

Imran khan seen wearing protective gas mask in his residence while his supporters are risking their lives on streets. #imrankhanPTI #ImranKhanArrest #Zaman_Park_Lahore #ZamanPark_under_attack pic.twitter.com/Ak0TTSt7YV

— ntg (@9_0_9_0_1) March 15, 2023