लाइव स्पीच में फिसल गई इमरान खान की जुबान, अमेरिका का नाम लेकर कर बैठे भयानक गलती, देखें VIDEO

नई दिल्ली: पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक (Pakistan Political Crisis) मची हुई है. प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेशलनल असेंबली में बहुमत खो चुकी है, बावजूद इसके पीएम ने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. गुरुवार को देश के नाम संबोधन में पीएम इमरान खान ने सीधे तौर कह दिया कि वह पीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और रविवार को होने वाले मतदान का सामना करेंगे. सरकार गिराने के पीछे विदेशी ताकतों की बात पर भी इमरान खान ने बड़ा खुलासा किया लेकिन इस दौरान उनसे एक बड़ी गलती भी हो गई.

दरअसल इमरान खान ने देश के नाम संबोधन में उस पत्र का जिक्र किया जिसका जिक्र उन्होंने इस्लामाबाद की रैली में किया था. उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ बाहरी ही नहीं बल्कि उनकी सरकार के मंत्री भी उन्हें पद से हटाने की कोशि में लगे हुए हैं. संबोधन में उन्होने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से हमें एक पत्र आता है…इसके बाद वे रुक जाते हैं और फिर कहते हैं अमेरिका नहीं बल्कि एक विदेशी देश ने पत्र भेजा जो पाकिस्तान के खिलाफ था.

#WATCH | Islamabad: In his address to the nation, Pakistan Prime Minister Imran Khan claims that a foreign nation sent a message to them (Pakistan) that Imran Khan needs to be removed else Pakistan will suffer consequences. pic.twitter.com/aTGUh9HqSe

— ANI (@ANI) March 31, 2022