पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को बड़ी राहत, लाहौर हाईकोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है केस

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट (Lahore High Court) से जमानत याचिका मिल गई है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति अली बकर नजफी के नेतृत्व वाली एलएचसी की दो सदस्यीय पीठ ने पीटीआई अध्यक्ष को 3 मार्च तक के लिए प्रोटेक्टिव बेल दे दी.

बदा दें कि पिछले साल पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा प्रतिबंधित फंडिंग मामले में इमरान खान को अयोग्य ठहराया गया था. इसके बाद उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था.

इमरान खान ने दिया बड़ा बयान

एक अधिकारी ने बताया कि इमरान खान सोमवार को अदालत के सामने पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे पिछले हफ्ते कोर्ट के सामने पेश होना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, क्योंकि उनके पैर के घाव को ठीक होने में दो सप्ताह का वक्त लग जाएगा. उन्होंने कहा कि वे हमेशा से अदालत का सम्मान करते आए हैं. इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के नाम में भी ‘न्याय’ शामिल है. लाइव मिन्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख ने सोमवार को इमरान खान को जमानत याचिका की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. अदालत ने खान को शाम 5 बजे तक का समय सीमा दिया था, लेकिन बाद में इस समय को बढ़ा दिया गया था.

#WATCH | Amid huge crowds, former Pakistan PM & PTI leader Imran Khan reached Lahore High Court today for an in-person appearance in his bail plea in a case pertaining to protests outside the Election Commission of Pakistan pic.twitter.com/XQVVo1V0gz

— ANI (@ANI) February 20, 2023