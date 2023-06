नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान में राजनीतिक दलों द्वारा सत्‍ता में आते ही विरोधियों पर बदले की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के सुप्रीमो इमरान खान के खासमखास चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया. भ्रष्‍टाचार के मामले में उनकी घर से गिरफ्तारी हुई. पुलिस घर से घसीटते हुए उन्‍हें लेकर गई. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा वीडियो काफी वायरल हो रहा है. पेश मामले में अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका को रद्द कर चुकी थी. इसी मामले में एक दिन बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जिसके तहत उन्‍हें अरेस्‍ट किया गया.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया के माध्‍यम से चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई. ट्वीट में कहा गया, ‘‘यह बहुत ही शर्मनाक है. देश में महंगाई की दर 38 प्रतिशत तक पहुंच गई है और उनकी प्रतिक्रिया यह है कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री परवेज इलाही को गिरफ्तार कर रहे हैं. बिल्कुल हास्यास्पद है! ’’

Former Chief minister of Pakistan’s Punjab, Chaudhary Pervez Elahi has been arrested by the anti-corruption police, said Bureau Chief Lahore. pic.twitter.com/7HRi2oRZ5D

