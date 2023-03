Imran Khan LIVE Updates: इमरान खान आज किए जाएंगे गिरफ्तार? वारंट लेकर पहुंची पुलिस से भिड़े समर्थक

इस बीच पीटीआई चीफ इमरान खान के आवास के बाहर मौजूद उनके समर्थकों के साथ पुलिस की जबरदस्त झड़प हुई है. इमरान के समर्थकों ने यहां पत्थर और लाठियां बरसानी शुरू कर दीं, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.

Blatant fascism on your own citizens. They are Pakistan’s citizens, Pakistan’s lover not some terrorists! #زمان_پارک_پہنچو pic.twitter.com/nYWV0EMU0O

— PTI (@PTIofficial) March 14, 2023