इमरान खान ने रिहाई के बाद अपने भाषण में सेना प्रमुख को दी गाली? जानें वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने पुलिस हिरासत से रिहा होने के बाद देश को संबोधित किया. खान ने संबोधन में एक उग्र भाषण दिया. इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व पीएम देश की सेना की खिंचाई करने से भी पीछे नहीं हटे. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस बीच इमरान खान पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल किया. लेकिन क्या उन्होंने लाइव टीवी पर भाषण में सच में आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए? यहां, जानें सच्चाई.

सोशल मीडिया पर इमरान खान के भाषण के एक वायरल क्लिप में उन्हें सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर निशाना साधते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘सेना को मेरी वजह से गाली दी गई या उनके (सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर) चीफ की वजह से? वे क्या सोचते हैं? क्या लोग चू….या हैं? क्या उनके पास खुद का दिमाग नहीं है? लोग मूर्ख नहीं हैं. ये बातें उन्होंने उर्दू में कही.

ट्विटर पर एक बड़े वर्ग ने इमरान के भाषण का समर्थन किया है. उन्होंने उनके इस शब्द पर सफाई देते हुए बताया कि इमरान द्वारा इस्तेमाल किया गया सी शब्द ‘चुंटिया’ था जिसका अर्थ है ‘चींटियां’ है. उनके कहने का मतलब था, ‘क्या पाकिस्तानी लोग चींटियां हैं?’ एक यूजर ने बताया कि क्या आपको समझ में नहीं आता कि ये पंजाबी की आम बोलचाल भाषा है ‘चींटियां’

Imran Khan in his address to the nation uses the C Word. Hitting out at Pakistan Army Chief, Khan asks: “Are people of Pakistan C?”

