पुतिन ने इमरान खान को छोटी तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति को बड़ी टेबल पर क्यों बैठाया? दुनियाभर में चर्चा, जानें इसका राज

नई दिल्ली: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे. इमरान खान का रूस दौरा अब चर्चा में बना हुआ है. इस दौरे की सबसे खास बात यह रही कि जिस दिन पाक पीएम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात की उसी दिन उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया. पुतिन और इमरान खान के बीच की मुलाकात (Imran Khan Vladimir Putin Meeting) सुर्खियों में हैं और उनके मुलाकात के दौरान रखी टेबल भी सोशल मीडिया (Imran Khan Putin Meet Table Viral) में जमकर सुर्खियां बटोर रही है. मुलाकात के दौरान रखी छोटी टेबल को लेकर लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

दरअसल जब कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों (Emmanuel Macron) रूस आए थे तो उनसे मुलाकात के दौरान पुतिन ने बीच में काफी बड़ी टेबल रखी थी. उस समय भी टेबल ने सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोरी थीं. लोगों ने उस असमान्य लंबाई वाली टेबल को रूस और फ्रांस के रिश्तों में बढ़ती दूरी से जोड़कर देखा था.

अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पुतिन से मिलने रूस पहुंचे है तो एक बार फिर टेबल चर्चा पर बनी हुई है. सोशल मीडिया में लोग छोटी टेबल को लेकर खूब लिख रहे हैं. लोगों का कहना है कि छोटी टेबल इस बात का संकेत है कि रूस और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं.

पुतिन और इमरान खान की मुलाकात की फोटो को शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि रूस पाकिस्तान को कितना महत्व देता है ये अब साबित हो गया है.

वहीं भारतीय पत्रकार यूसुफ उंझवाला ने भी टेबल के साइज को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने मुलाकात का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि पुतिन ने मैक्रों के साथ बातचीत में जिस टेबल का प्रयोग किया था अब उसे बदल दिया गया.

Change of table size considering the ones used by Putin in recent times meeting leaders like Macron.

pic.twitter.com/Ukw01ebpuw

— Yusuf Unjhawala 🇮🇳 (@YusufDFI) February 24, 2022