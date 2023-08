लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल तोशाखाना मामले में जेल की सजा काट रहे हैं. उनकी तीसरी और वर्तमान पत्नी बुशरा बीबी की डायरी लीक हुई है. जिसकी चर्चा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है. बुशरा की डायरी जो अभी पाकिस्तानी जांच एजेंसी के पास है, उसके कई पन्ने फटे हुए हैं. लेकिन जांच में पता चला है बुशरा का इमरान खान के खाने पीने से लेकर किसी से मिलने तक, सब कंट्रोल करती थीं.

बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी है. उन्होंने साल 2018 में इमरान खान के पीएम बनने के बाद शादी की थी. बुशरा बीबी की डायरी में इमरान खान के डाइट प्लान तक लिखे हैं. उसमें लिखा है, कॉफी, शहद और जूस सुबह में पीना है. दोपहर के भोजन में कबाब, मछली, और मीट (मांस) के साथ विटामिन की गोलियां लेनी है. वहीं, सिर्फ आधी रात को इमरान खान को दूध पीने की अनुमति है. कुछ इस प्रकार-

बुशरा बीबी की डायरी से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं. जिसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में जोरों पर है. वहीं, SAMAA टीवी न्यूज के अनुसार, बुशरा बीबी का सिर्फ इमरान ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी पीटीआई (PTI) पर भी काफी प्रभाव था. पीटीआई के सियासी फैसले बुशरा ही लिया करती थी. वहीं कब किसे और कितना दबाव देना है, सभी फैसले बुशरा बीबी ही लिया करती थी.

Imran Khan’s diet plan revealed by Bushra Bibi: Drink coffee + honey + juice in the morning. Afternoon meal of Kebab + fish + meat with vitamin tablets. Drinking milk only allowed at midnight. #BushraDiaryLeaked pic.twitter.com/2MTCBvAh19

