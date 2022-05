पाकिस्तानी आवाम के नाम अपने पहले संबोधन में PM शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर का राग, जानें क्या कहा

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है. उन्होंने भारत से जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने का आह्वान किया. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि एशिया में स्थायी शांति के लिए भारत को जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए और आर्टिकल 370 को लेकर अपने फैसले का पलट देना चाहिए, ताकि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सके.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, ‘एशिया में शांति के प्रसार के लिए, 5 अगस्त, 2019 के एकतरफा और अवैध फैसले को रद्द करना भारत की जिम्मेदारी है, ताकि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सके.’ समाचार एजेंसी पीटीआई शहबाज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा, ‘हम क्यों चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतें. आइए, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरियों की अपेक्षाओं के अनुरूप मुद्दे को सुलझाएं, ताकि हम सीमा के दोनों ओर गरीबी को समाप्त कर सकें.’

#WATCH | For prevalence of peace in Asia, it’s India’s responsibility to revoke the unilateral and illegal decision of August 5, 2019, so that the issue of Jammu & Kashmir can be resolved with talks: Pakistan PM Shehbaz Sharif in an address to his country pic.twitter.com/8YKEcWBarY

