VIDEO: यूक्रेन में सड़क से गुजर रहे Cyclist पर आसमान से गिरा बम, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

कीव: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है. रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी की सुबह तीन ओर से हमला कर दिया था. जैसे-जैसे यह युद्ध आगे बढ़ रहा है इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मिसाइल और तोप के हमलों, गोलीबारी, बम विस्फोटों की भयावह तस्वीरों और वीडियो की बाढ़ आई हुई है. भारत अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के रास्ते बाहर निकाल रहा है.

यूक्रेनी फौज और रूसी सेना के बीच भयंकर युद्ध

यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लागू है. सड़कों पर रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच संघर्ष चल रहा है. ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें युद्ध की वीभत्सता देखी जा सकती है. आग की लपटें, गोलियों की आवाज, आसमान से हवाई हमले और न जाने क्या-क्या. यूक्रेन का एक ऐसा ही रूह कंपाने वाला वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें आसमान से सड़क पर बम गिरता है और वहां से गुजर रहा एक साइकिल सवार इसकी चपेट में आ जाता है.

यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो ट्विटर पर वायरल है. इसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर बम गिरते ही चारों ओर आग की लपटें उठती हैं और साइकिल सवार हवा में उछलकर गिर जाता है. हादसे वाली जगह के आसपास कुछ कारें भी खड़ी हैं. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर अचानक से आग फैलती है और चारों ओर नारंगी लपटें छा जाती हैं. तभी फ्रेम में साइकिल सवार आता है जो विस्फोट की तीव्रता के कारण उछलकर दूसरी ओर जा गिरता है.

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX

— REALIST (@realistqx1) February 24, 2022