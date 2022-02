Ukraine के आसमान में रूसी वासुसेना का काल बना 'कीव का भूत', अकेले मार गिराए दुश्मन के 6 फाइटर जेट!

कीव: रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है. दोनों देशों के बीच लड़ाई अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है. रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घुसी. लेकिन वहां के गवर्नर ने दावा किया ​कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को यूक्रेनी फौज ने खार्किव से खदेड़ दिया है और फिर से शहर पर अपना कब्जा वापस पा लिया है.

❗️One #Ukrainian pilot in 30 hours shot down six #Russian airplanes, including the Su-35, according to the Center for Counteracting Disinformation. A Ukrainian pilot of a MiG-29 shot down: 2хSU-35, 1хSU-27,1хMiG-29, 2хSU-25. In the network he was called “The Ghost of Kyiv”. — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

रूसी सेना की कोशिश यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है।. लेकिन यूक्रेनी फौज की ओर से मिल रही चुनौती के कारण रूस के लिए कीव को फतह करना आसान नहीं दिख रहा. रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव की चारों तरफ से घेराबंदी की है, लेकिन रूस की वायु सेना को यूक्रेनियन एयर स्पेस में अब तक बढ़त हासिल नहीं हो सकी है.

Reports are coming that a Ukrainian pilot has shot down 6 Russian Aircraft today and might have possibly become the first 21st century fighter ace. The pilot, known as “the Ghost of Kyiv” and his MiG-29 were seen in numerous videos from today. pic.twitter.com/2T7IXIGQAb — Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2022

पूर्व सोवियत संघ के हिस्सा रहे इन दोनों देशों के बीच जारी जंग के बीच ‘कीव के भूत’ (Ghost of Kyiv) की खूब चर्चा हो रही है. दरअसल यह भूत कोई और नहीं है बल्कि यूक्रेनियन एयरफोर्स का बहादुर पायलट है, जो MiG-29 Fulcrum फाइटर जेट उड़ाता है. यूक्रेन की जनता के लिए यह पायलट हीरो बन चुका है, जिसने MiG-29 Fulcrum फाइटर जेट से रूस के अति आधुनिक फाइटर जेट Su-35 को मार गिराया.

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва». Він викликає жах у ворогів та гордість в українців 🇺🇦 На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами! З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

दावा किया जा रहा है कि इस यूक्रेनियन पायलट ने अकेले दम पर अब तक रूस के 6 फाइटर प्लेन को मार गिराया है. यूक्रेन का यह पायलट कीव के ऊपर लगातार उड़ान भर रहा है और दुश्मन के एयर फोर्स से अपने देश की राजधानी को सुरक्षित किए हुए है. जंग के हालात में ऐसी कहानियों की विश्वसनियता कठघरे में होती है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में कीव के इस भूत की चर्चा आम है और इसकी बहादुरी की तारीफ हो रही है.

One Ukrainian MiG-29 jet fighter pilot scored six victories in a single day in air battles with the Russians. He has been nicknamed as the “Ghost of Kyiv”. Another example of the willingness of the Ukrainian people to resist. The civilized world must help protect our freedom! https://t.co/PL844KQrs9 — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) February 25, 2022

यूक्रेन के एक पत्रकार ने लिखा है कि मैंने दो यूक्रेनी विमानों को कीव की तरफ जाते हुए और लौटते हुए देखा. एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन के एक पायलट ने 6 रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है. इस पायलट के MiG-29 विमान के साथ कई वीडियो देखे गए हैं. लेकिन उसकी पहचान उजागर नहीं हो सकी है. ताजा अपडेट यह है कि यूक्रेन और रूस बेलारूस के गोमेल शहर में शांति वार्ता के लिए राजी हो गए हैं.

