भारत के स्वतंत्रता दिवस के जश्न में झूमा दुबई, केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो, एक बार आप भी देखें

दुबई. भारत की आजादी को 75वा साल पूरा होने जा रहा है. देश में हर-घर तिरंगा का अभियान चल रहा है इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. दुनियाभर से कई तस्वीरें आनी शुरू हो गई है जिसे देखते ही हर भारतीय का मन खुश हो जाएगा.

दुबई के प्रसिद्ध मॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है की कैसे वहां के लोग भारत के स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहें हैं. लोग वीडियो में माल के बीचो-बीच तिरंगा लगाकर ‘हम है हिन्दुस्तानी’ गाने पर झूम रहें हैं. यह वीडियो भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया.

Vasudhaiva Kutumbakam!

A youthful & energetic flash mob at a popular Dubai mall celebrates the spirit of #HarGharTiranga#AmritMahotsav @MEAIndia @MinOfCultureGoI @IndianDiplomacy @cgidubai @IndembAbuDhabi pic.twitter.com/9Xpq7bOpBp

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 14, 2022