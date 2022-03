लद्दाख गतिरोध के बीच भारत ने प्रदीप रावत को चीन में नियुक्त किया नया राजदूत, जानें पूरी डिटेल्स

बीजिंग: चीन के साथ लद्दाख विवाद (Ladakh Dispute) के बीच भारत सरकार ने चीन में नया राजदूत (Ambassador) नियुक्त किया है. प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत होंगे. रावत शुक्रवार को बीजिंग पहुंच चुके हैं. दूतावास की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार रावत (Pradeep Kumar Rawat) कोविड गाइड लाइन (Coronavirus Guideline) का पालन करते हुए क्वारंटीन में हैं.

यहां स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘राजदूत नियुक्त किये गये प्रदीप कुमार चीन पहुंच गये हैं और वह अभी अनिवार्य पृथकवास में हैं.’’ बता दें कि रावत इससे पहले भी दो बार चीन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

Ambassador-designate Shri Pradeep Kumar Rawat has reached China and is currently undergoing mandatory quarantine.

