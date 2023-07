India Ban On Non-Basmati Rice Export: भारत सरकार ने गैर बासमती चावल के घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए निर्यात (Export) पर बैन लगा दिया है. इसका असर अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिल रहा है. चावल खरीदने को लेकर अमेरिका में मानों लूट मची हुई है. लोग छुट्टियां लेकर स्टोर्स में पहुंच रहे हैं. वहीं, भारत सरकार की इस कदम पर भारत के व्यापारी वर्ग ने नाराजगी जताई है.

सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में देखा जा रहा है कि लोग भर-भर के चावल बोरियां खरीद रहे हैं. बताया जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय छुट्टियां लेकर चावल की खरीदारी कर रहे हैं. इसका मुख्य कारण ये है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं. शायद ही कोई भारतीय होगा जिसके घरों में चावल नहीं बनाया जाता होगा. सीधी बात है, चावल के बिना कोई भी भारतीय पूर्ण खाने की कल्पना नहीं कर सकता. वहीं, अमेरिका में मंसूरी चावल की बड़े मात्रा में मांग रहती है. जैसे ही भारत के गैर-बासमती चावल के निर्यात पर बैन की खबर फैली लोग स्टोर्स की तरफ टूट पड़े और चावल की बोरियां गाड़ियों में भरकर ले जाने लगे.

#RiceExportBan US going crazy. This is at Costco. (Received via a friend) pic.twitter.com/lOOucTlKf0

वहीं, भारत के इस बैन से अमेरिकी स्टोर्स मालिकों की चांदी हो गई. उन्होंने मनमाने ढंग से चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की और खूब मुनाफा कमाया. अमेरिका के स्टोर्स से चावल खरीदने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है. जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अमेरिका में चावल खरीदने के लिए कैसे होड़ मची हुई है. वहीं, एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत के चावल निर्यात (Export) पर बैन से अमेरिका में चवाल की आपूर्ति और कीमतों पर विपरीत असर देखा जा सकता.

People in USA going crazy to buy rice bags after the ban on rice export from India. 😂 #ban #rice #india #USA pic.twitter.com/0s9bB2Fkiy

— YouTuberLens (@YouTuberLens) July 21, 2023