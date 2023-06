संयुक्त राष्ट्र. लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर (Sajid Meer) को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में लाए गए प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाने वाले चीन को भारत ने खूब खरी-खोटी सुनाई है. भारत ने इसके साथ ही इस वांटेड लश्कर आतंकी का ऑडियो जारी किया है, जिसमें वह मुंबई में 26/11 हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को निर्देश देता सुना जा सकता है.

दरअसल अमेरिका और भारत ने यूएनएससी की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में ब्लैक लिस्ट करने और उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर चीन ने मंगलवार को वीटो कर दिया था. ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने बुधवार को इस मामले पर भारत का पक्ष रखते हुए यूएन असेंबली में आतंकी साजिश मीर का ऑडियो सुनाया.

आतंकियों को दे रहा था गोली चलाने का निर्देश

इस ऑडियो क्लिप में लश्कर आतंकी साजिद मीर मुंबई हमले में शामिल आतंकवादियों से गोली चलाने का निर्देश देता हुआ सुनाई दे रहा है. इसमें वह आतंकियों से कहता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जिंदा बचकर ना जा पाए, सभी विदेशियों को मार दो. उसकी इस बात पर दूसरी ओर मौजूद आतंकी बोलता है- ‘इंशाअल्लाह…’

इस दौरान प्रकाश गुप्ता ने कहा, ‘मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड साजिद मीर को भारत, अमेरिका और कई अन्य देशों के राष्ट्रीय कानूनों के तहत एक प्रतिबंधित आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था. लेकिन अब साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने के प्रस्ताव को सहमति नहीं मिली. इससे हमारे पास यह मानने के उचित कारण हैं कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी ऑर्किटेक्चर में कुछ गलत है.’

#WATCH | “…If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under security council architecture for pure geopolitical interest, then we do not really have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of… pic.twitter.com/mcbw3bV13W

— ANI (@ANI) June 21, 2023