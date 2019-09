सैयद अकबरुद्दीन बोले- कश्मीर पर पाकिस्तान जितना नीचे गिरेगा, उतना बढ़ेगा भारत का कद

Syed Akbaruddin, India's Permanent Representative to UN on being asked,"do you expect Kashmir to be raised at the UNGA, and, if so, how will you tackle it?": It is for every country to determine its trajectory of how it wants to approach global platforms. pic.twitter.com/KrsG8cU7ZE

— ANI (@ANI) September 19, 2019

Syed Akbaruddin: There may be some who stoop low.Our response to them is we soar high.They may stoop low, we soar high. What they want to do is their call. We’ve seen them mainstream terrorism in the past. And what you’re now telling me is they may want to mainstream hate speech. https://t.co/md4XACVznb

— ANI (@ANI) September 19, 2019



Syed Akbaruddin, India's Permanent Representative to UN: It’s their call, if they want to do that. Poison pens don’t work for too long. We are confident that we will soar. We have given you examples of how we will not stoop. We will soar when they stoop low.

— ANI (@ANI) September 19, 2019

पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले हैं. इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन (Syed Akbaruddin) ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. अकबरुद्दीन ने कहा कि कश्मीर (Kashmir) के मुद्दे पर पाकिस्तान जितना नीचे गिरेगा, भारत का कद उतना ही बढ़ेगा. वह ठोकरें खाते हैं, भारत ऊंची उड़ान भरता है.न्यूज़ एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक, अकबरुद्दीन ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यस्तताओं और बैठकों के ढेर सारे उदाहरण इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत कितना ऊंचा होगा.अकबरुद्दीन ने कहा कि वह क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी है. हमने पहले मेनस्ट्रीम टेररिज्म देखा है. अब वह मेनस्ट्रीम हेट स्पीच दे सकते हैं.अकबरुद्दीन ने कहा कि यूएन में एक देश फिर वही पुराने राग को दोहराएगा. हर देश के पास विकल्प है कि वह वैश्विक प्लेटफॉर्म पर किस तरह खुद को किस तरह पेश करेगा. कुछ देश अपनी बातों को रखने के लिए नीचा गिर सकते हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि हमारा स्तर ऊपर उठेगा. आप जितना नीचे गिरेंगे, हम उतना ऊपर आएंगे.संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत पहले भी अपने ऊपर उठने के उदाहरण पेश कर चुका है. यूएन में हमारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत भी यही दिखाएंगी कि भारत कैसे ऊपर उठेगा. कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं और प्राथमिकताओं की भी जानकारी दी.उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यस्तताओं और बैठकों के ढेर सारे उदाहरण इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत कितना ऊंचा उठेगा.बता दें कि पांच अगस्त को भारत ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया, कश्मीर पर भारत के कदम के बाद से ही पाकिस्तान ने सभी राजनयिक संबंधों को कम कर दिया, साथ ही पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को भी निष्कासित कर दिया.