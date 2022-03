भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी ने किया पहला स्पेसवॉक, ISS के सौर पैनलों को किया अपग्रेड

नई दिल्ली. भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी ने मंगलवार को अपना पहला स्पेसवॉक किया. राजा चारी पिछले साल इंटरनेशल स्पेस स्टेशन (International Space Station-ISS) पहुंचे थे. साथी फ्लाइट इंजीनियर्स कायला बैरोन के साथ उन्होंने इंटरनेशल स्पेस स्टेशन (ISS) सौर पैनलों को अपग्रेड किया. स्पेसवॉक करने के लिए दोनों अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष के निर्वात में एयरलॉक की सुरक्षा के साथ बाहर निकले. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के सोलर पैनलों को अपग्रेड कर दिए जाने के बाद अब उसकी सेवाएं 2030 तक तक जारी सह सकती हैं.

ये दोनों अंतरिक्ष यात्री करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष के निर्वात में रहे. अंतरिक्ष स्टेशन के सौर पैनलों से उसे ऊर्जा मिलती है. चारी और बैरन एक सप्ताह से अधिक समय से स्पेसवॉक की तैयारी कर रहे थे. अंतिम तैयारियों की समीक्षा और धरती पर मौजूद विशेषज्ञों के साथ एक मीटिंग के बाद नासा ने दोनों के स्पेसवॉक को हरी झंडी दी. नासा के नए सोलर पैनल इस पुराने स्पेस स्टेशन को एक बहुत ही जरूरी बिजली उपलब्ध कराएंगे. नए सोलर पैनलों से स्पेस स्टेशन की कुल उपलब्ध बिजली 160 किलोवाट से बढ़कर अधिकतम 215 किलोवाट हो जाएगी. स्पेसवॉक के दौरान चारी और बैरन अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर थे, जबकि अंतरिक्ष यात्री थॉमस मार्शबर्न और मैथियास मौरर अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर उनकी निगरानी और मार्गदर्शन कर रहे थे. यह चारी का पहला स्पेसवॉक था और बैरन के लिए स्पेसवॉक का दूसरा मौका था.

POV: Up above the world so high. 🌎 pic.twitter.com/DgzVhOeGgj

— NASA (@NASA) March 15, 2022