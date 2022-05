अमेरिकी स्कूल में भारतीय मूल के छात्र का काफी देर तक घोंटा गया गला, VIDEO देख लोगों ने उतारा गुस्सा

टेक्सास (अमेरिका). एक भारतीय-अमेरिकी छात्र शान प्रीतमानी पर टेक्सास के कोपेल मिडिल स्कूल में एक श्वेत छात्र द्वारा हमला किया गया और चार मिनट से अधिक समय तक उसका गला घोंटकर रखा गया. छात्र के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्तों द्वारा ऑनलाइन साझा किये गए एक वीडियो में पीड़ित को धमकाया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय-अमेरिकी लड़का एक बेंच पर बैठा है, तभी एक अन्य छात्र उसके पास आता और उससे कहता है कि वो अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो जाए. लेकिन जब ​​वह अपनी सीट छोड़ने से इनकार करता है, तो अमेरिकी छात्र गुस्सा हो जाता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है. वह लड़के की गर्दन को पीछे से अपनी कोहनी से दबाता है और सीटे के बिल्कुल विपरीत उसे जोर से धक्का देता है.

नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ने एक ट्वीट में कहा, “एक मिडिल स्कूल के छात्र शान प्रीतमानी की परेशान करने वाली फुटेज सामने आई है, जिसमें एक श्वेत छात्र द्वारा उसके साथ ना सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि चार मिनट से अधिक समय तक उसका गला भी घोंटे रखा. यह घटना डलास के एक उपनगर में स्थित कॉपेल मिडिल स्कूल में हुई. शान को तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि हमलावर को सिर्फ एक दिन के निलंबन की सजा मिली.” इस घटना से सोशल मीडिया पर लोग बेहद गुस्से में हैं और इसकी कड़ी आलोचना हो रही है.

On Wednesday, May 11th, during lunch, Shaan Pritmani was physically attacked and choked by another student at his middle school.

